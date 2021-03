Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvel entretien au sommet pour l'avenir de Varane ?

Publié le 16 mars 2021 à 9h00 par Th.B.

Le PSG aurait coché le nom de Raphaël Varane en marge du prochain mercato. Néanmoins, le Real Madrid serait venu aux nouvelles auprès du clan Varane afin d’en savoir plus sur ses attentes.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane semble faire perdurer le suspense concernant son avenir, refusant d’entamer les discussions avec ses dirigeants pour remédier à cette situation. Arrivé en 2011 en provenance du RC Lens, le défenseur central du Real Madrid prévoirait de tourner la page merengue et prendrait sérieusement en considération l’option de réclamer un bon de sortie à ses dirigeants à la fin de la saison. En parallèle, Raphaël Varane aurait des vues sur le PSG et réciproquement. Les hauts représentants de la Casa Blanca ne compteraient cependant pas s’incliner sans avoir livré une petite bataille.

Le Real Madrid passe à l'action pour Varane