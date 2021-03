Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation de taille pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 mars 2021 à 8h15 par B.C.

Interrogé sur un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Zinedine Zidane a clairement ouvert la porte à la star portugaise au micro de la Sky. Cependant, la direction aurait d’autres plans.

Lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ. Les résultats décevants de la Vieille Dame pourraient en effet inciter le Portugais à plier bagage tandis que le club cherche à renflouer les caisses. Le PSG suivrait avec attention ce dossier en cas de départ de Kylian Mbappé, et il en serait de même pour le Real Madrid. Interrogé sur le sujet, Zinedine Zidane a d’ailleurs lâché une réponse lourde de sens. « Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. Il est à la Juve. Y’aurait-il une place pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est un chose impressionnante. Mais maintenant, il aide la Juventus », a confié le Français au micro de la Sky .

Le Real Madrid a déjà tranché pour Cristiano Ronaldo