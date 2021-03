Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est déjà prévu pour le départ de Zidane….

Publié le 16 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Zinedine Zidane, le Real Madrid aurait déjà tout prévu.

Aujourd’hui sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane est sous contrat jusqu’en 2022. Mais le sera-t-il encore la saison prochaine ? Au sein du vestiaire merengue, on estimerait que le Français va continuer sa mission, mais rien n’est acté. La pression est énorme sur les épaules de Zidane qui pourrait bien décider de quitter à nouveau ses fonctions comme il avait pu le faire en 2018. Et dans ce cas, Florentino Pérez saurait déjà et déjà vers qui se tourner pour venir occuper le banc de touche du Real Madrid.

Raul, l’option numéro 1 !