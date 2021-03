Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez peut régler un énorme dossier !

Publié le 16 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Comme l’a fait savoir Karim Benzema, la balle est dans le camp de Florentino Pérez concernant son avenir au Real Madrid.

A 33 ans, Karim Benzema est aujourd’hui dans la meilleure forme de sa carrière. De quoi forcément rendre de grands services à Zinedine Zidane et au Real Madrid. Toutefois, prochainement, la Casa Blanca pourrait passer à autre chose et se tourner vers l’avenir en se tournant vers Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Forcément, avec ces deux cracks, l’avenir de Benzema pourrait donc se boucher, bien qu’il s’en remette à Florentino Pérez, son président, concernant son avenir.

« Si le président veut me prolonger, je suis là »