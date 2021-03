Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo y croit dur comme fer pour Lionel Messi !

Publié le 16 mars 2021 à 4h15 par T.M.

Annoncé sur les rangs pour récupérer Lionel Messi, le PSG serait persuadé de chiper l’Argentin au FC Barcelone.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Telle est la question que tout le monde se pose. Fraichement élu président du FC Barcelone, Joan Laporta va tenter de faire pencher la balance du côté blaugrana et convaincre l’Argentin de prolonger en Catalogne. Mais rien n’est encore acté et un départ pourrait très bien intervenir. Dans ce cas là, les regards devraient alors se tourner notamment du côté du PSG, qui n’a cessé de multiplier les appels du pied ces dernières semaines pour tenter de convaincre Messi. Et du côté de Paris, on aurait de grandes espérances.

La confiance du PSG