Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo-Messi, un incroyable duo pour Pochettino ?

Publié le 16 mars 2021 à 3h45 par T.M.

Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont annoncés dans le viseur du PSG, il pourrait y avoir un scénario où les deux stars pourraient évoluer ensemble dans la capitale.

En 2017, le PSG avait effectué un recrutement incroyable avec Neymar et Kylian Mbappé. 4 ans après, Leonardo pourrait réaliser de très gros coups dans la capitale et attirer d’immenses stars, les plus grandes de la planète football. En effet, cela fait déjà plusieurs semaines que le PSG est annoncé comme l’une des destinations possibles de Lionel Messi si celui-ci venait à quitter le FC Barcelone. Et depuis peu, c’est le feuilleton Cristiano Ronaldo qui est reparti de plus belle. Alors que le Portugais a toujours été l’un des grands rêves des Qataris, l’opportunité pourrait se présenter cet été puisque CR7 pourrait quitter la Juventus. Et si Messi et Cristiano Ronaldo venaient ensemble au PSG ?

Messi et Cristiano Ronaldo enfin associés ?