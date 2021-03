Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est sur le pont pour Cristiano Ronaldo…

Publié le 16 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Annoncé au PSG depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo pourrait finalement rebondir au Real Madrid. Et cela ne déplairait pas à Karim Benzema et à Zinedine Zidane.

À l’instar du PSG, le Real Madrid serait dans la discussion pour un éventuel transfert de Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato. En effet, après un énième échec de la Juventus en Ligue des champions, le quintuple Ballon d’or pourrait être amené à aller voir ailleurs à l’intersaison et les sirènes du PSG ou du Real Madrid seraient susceptibles de lui plaire. Du côté de la Casa Blanca , Karim Benzema ne s’est pas trop mouillé sur la question en conférence de presse. « Avec lui, nous avons réalisé beaucoup d'objectifs et d'actions ici, mais c'était il y a trois ans. Maintenant il joue dans une autre équipe et je ne suis pas le président ou l'entraîneur. C'est un joueur qui marquera toujours des buts, mais s'il viendra ou non, je ne peux pas vous le dire ».

Zidane confirme les rumeurs sur Ronaldo