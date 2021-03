Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé successeur de Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 16 mars 2021 à 18h10 par A.C.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait animer le prochain mercato estival.

Au Paris Saint-Germain on semble déterminé à garder Kylian Mbappé le plus longtemps possible. Pourtant, une prolongation tarde à arriver et cet été Leonardo pourrait donc le vendre, à un an de la fin de son contrat. Cette situation affole l’Europe, puisque les clubs intéressés par Mbappé sont nombreux. Il y a bien sûr le Real Madrid, qui n’a toujours pas digéré son échec de 2017, lorsque le Français a choisi de quitter l’AS Monaco pour le PSG. Nous vous avons également expliqué sur le10sport.com que Jürgen Klopp travaille dans l’ombre pour essayer de l’attirer à Liverpool, tandis que ces dernières semaines d’autres pistes ont été évoquées, comme celles menant au FC Barcelone ou à Manchester City.

La Juventus rêve de Mbappé, mais...