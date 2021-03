Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid préparerait le terrain pour Mbappé !

Publié le 16 mars 2021 à 13h10 par Th.B.

Toujours en pleines négociations avec Kylian Mbappé pour prolonger son contrat, le PSG verrait le Real Madrid avancer ses pions dans l’optique d’accueillir le Français à la Casa Blanca à l’intersaison. Et l’ultime pion se nommerait Martin Odegaard.

Le PSG espérerait toujours trouver un accord avec le clan Kylian Mbappé pour que le champion du monde tricolore prolonge son contrat courant jusqu’en juin 2022. C’est du moins l’information que Fabrizio Romano, dans sa rubrique Here We Go pour CBS Sports, assurait lundi. Néanmoins, à ce jour, il n’y aurait rien à signaler, même pas l’ombre d’un potentiel accord à l’horizon. D’après la presse espagnole, Mbappé se montrerait trop gourmand aux yeux du PSG au niveau salarial. Le Real Madrid resterait en embuscade et préparerait déjà l’arrivée de Kylian Mbappé à la Casa Blanca.

Vendre Odegaard pour financer le transfert de Mbappé