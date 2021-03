Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent XXL pour Leonardo avec Memphis Depay ?

Publié le 16 mars 2021 à 17h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, Memphis Depay figurerait sur les tablettes du PSG. Mais la Juventus envisagerait également de sauter sur l’occasion en cas de départ de Cristiano Ronaldo…

Comme l’indiquait récemment ESPN, le PSG serait en course pour arracher la signature de Memphis Depay l’été prochain, d’autant que l’attaquant néerlandais arrivera en fin de contrat avec l’OL et ne prolongera vraisemblablement pas son bail avec le club rhodanien. Mais en plus du FC Barcelone qui était déjà tout proche de rafler la mise avec Memphis l’été dernier, le PSG devrait affronter un autre concurrent de tout premier choix pour Depay.

La Juventus est sur le coup pour Memphis