Mercato - Real Madrid : Le vent aurait tourné pour Erling Braut Haaland !

Publié le 16 mars 2021 à 16h00 par Th.B.

Le Real Madrid jouerait sur plusieurs tableaux et scruterait le marché pour recruter un attaquant de pointe. Néanmoins, la piste Erling Braut Haaland ne devrait pas se concrétiser…

Le Real Madrid se serait lancé à la poursuite d’Erling Braut Haaland dans le cadre du mercato estival, tout en gardant un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Kylian Mbappé au PSG. En ce qui concerne le dossier Cristiano Ronaldo, il n’en serait pas un comme Eurosport España l ’a souligné ce mardi. En partie en raison de la mauvaise relation entre le joueur de la Juventus et le président merengue, le Real Madrid aurait décidé de se focaliser sur d’autres pistes dont Kylian Mbappé. Un choix qui semblerait judicieux si l’on en croit les informations divulguées par The Manchester Evening News.

Haaland-City, un intérêt réciproque