Mercato - PSG : Le dossier Varane à portée de main de Leonardo ?

Publié le 16 mars 2021 à 16h45 par Th.B.

Pisté par le PSG, qui rechercherait un défenseur central, Raphaël Varane ne prévoirait toujours pas d’apposer sa signature sur une prolongation de contrat.

Et si Raphaël Varane avait fait le tour de la question au Real Madrid ? À en croire As , le champion du monde tricolore estimerait qu’il serait temps de passer à autre chose 10 ans après son arrivée au Real Madrid en 2011. En ce sens, le défenseur central prévoirait de réclamer un bon de sortie à ses dirigeants afin de pouvoir augmenter ses chances de se lancer un nouveau challenge ailleurs, lui qui est contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022. Le PSG serait sur les rangs à en croire différents médias. Et Leonardo, qui est en quête de renforts en défense centrale comme le10sport.com vous le révélait le 9 février dernier, aurait une belle carte à jouer pour Varane.

Varane ferait toujours la sourde oreille pour une prolongation