Mercato - Real Madrid : Zidane a trouvé une solution pour la succession de Varane !

Publié le 16 mars 2021 à 14h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Raphael Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été, Zinedine Zidane aurait un faible pour l’un de ses compatriotes.

Tandis que l’avenir de Sergio Ramos au Real Madrid s’écrit en pointillés dans la mesure où son contrat expirera le 30 juin prochain, le club de la capitale espagnole pourrait également perdre Raphael Varane cet été. En effet, en fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français aurait le sentiment d’avoir fait le tour de la question chez les Merengue et souhaiterait donc s’en aller afin de relever un nouveau challenge à en croire les échos parus dans la presse dernièrement. Cela ne laisserait d’autre choix au Real Madrid que de lui recruter un successeur, et Zinedine Zidane aurait un faible pour Ibrahima Konaté dans cette optique.

Ibrahima Konaté, le successeur de Raphael Varane ?