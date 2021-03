Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Juventus… Cristiano Ronaldo aurait arrêté sa décision !

Publié le 16 mars 2021 à 13h15 par Th.B.

Annoncé au PSG et surtout du côté du Real Madrid où il effectuerait son grand retour, Cristiano Ronaldo n’aurait nullement l’intention de retrouver le club merengue.

À l’instar du moment où la Juventus avait été éliminée en 1/8ème de finale de Ligue des champions face à l’OL en août dernier, l’avenir de Cristiano Ronaldo refait parler dans la presse depuis mardi soir. En effet, comme lors de la dernière édition de la C1, la Vieille Dame est une nouvelle fois sortie par la petite porte contre Porto et au même stade de la compétition. L’occasion pour les médias d’évoquer un potentiel départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. Le PSG serait sur les rangs, mais le Real Madrid mènerait la danse à en croire la presse espagnole. Néanmoins, un retour du meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid à la Casa Blanca ne serait pas vraiment en bonne voie.

Un retour au Real Madrid n’intéresserait pas Cristiano Ronaldo !