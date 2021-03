Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le PSG et le Real Madrid, Cristiano Ronaldo aurait tranché !

Publié le 16 mars 2021 à 18h45 par Th.B.

Le Real Madrid pourrait témoigner du retour de Cristiano Ronaldo cet été. Alors que le PSG serait en course pour accueillir la star de la Juventus, le principal intéressé aurait la Casa Blanca en tête.

C’est à ne plus rien y comprendre. Ces derniers jours, un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus a été considérablement évoqué par les médias, après que la Vieille Dame ait une nouvelle fois échouée en Ligue des champions. Le PSG et le Real Madrid seraient des options bien distinctes pour le quintuple Ballon d’or qui est lié à la Juventus jusqu’en juin 2022 par contrat. Néanmoins, selon Eurosport España, le Real Madrid refuserait de rapatrier le meilleur buteur de l’histoire du club merengue. La cause ? La volonté des dirigeants de recruter Kylian Mbappé. Cependant, le joueur cultiverait un tout autre désir.

Cristiano Ronaldo voudrait retrouver le Real Madrid !