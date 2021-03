Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi laisse la porte ouverte au Barça !

Publié le 16 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Potentiel successeur de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Xavi Hernandez a laissé entendre que tout était possible avec le nouveau président Joan Laporta.

Le FC Barcelone entre dans une nouvelle ère avec l’élection de Joan Laporta le 7 mars dernier. Passé par la présidence entre 2003 et 2010 du club culé, Laporta a toujours une belle popularité auprès des supporters et des anciens joueurs, ainsi que du côté de Lionel Messi. Alors que son nom revient avec insistance pour prendre la succession de Ronald Koeman dès la fin de la saison, Xavi Hernandez attendrait toujours l’appel du FC Barcelone à en croire Mundo Deportivo . Si Joan Laporta ne le contactait pas pour le poste, une nouvelle pige à Al-Sadd serait étudiée par le clan Xavi. Cependant, les échanges auraient bel et bien lieu entre les deux hommes.

« Nous sommes en contact »