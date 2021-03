Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse décision prise par Laporta pour l’avenir de Koeman ?

Publié le 14 mars 2021 à 21h30 par B.C.

Alors que son avenir est incertain après l’arrivée de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait finalement être maintenu à son poste.

Nommé à la tête du FC Barcelone l’été dernier après l’humiliation face au Bayern Munich (8-2) lors du Final 8 de la Ligue des champions, Ronald Koeman a vécu une première année compliquée en Catalogne. Il faut dire que le Néerlandais n’a pas pu apporter les changements qu’il espérait en raison de la crise du Covid-19. Alors que le contrat de l’entraîneur catalan court jusqu’à l’été 2022, Joan Laporta pourrait décider de mettre fin à son aventure plus tôt que prévu puisque le nouveau président du club culé s’intéresserait notamment à Mikel Arteta, Xavi Hernandez et Julian Nagelsmann. Néanmoins, Ronald Koeman pourrait finalement parvenir à sauver sa tête.

Koeman maintenu par Laporta ?