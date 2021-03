Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux anciens du projet McCourt condamnés au départ ?

Publié le 16 mars 2021 à 10h00 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté par Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’OM, Valère Germain et Hiroki Sakai semblent déjà dans l’optique d’un départ en fin de saison si leur situation personnelle ne s’améliore pas.

Pour ses deux premiers matchs à la tête de l’OM, Jorge Sampaoli a déjà frappé fort la semaine passée en dominant Rennes (1-0) et Brest (3-1), et le technicien argentin a déjà opéré à des choix forts sur le plan tactique. S’il a réussi à relancer des éléments qui étaient en perdition comme Mickaël Cuisance, Luis Henrique ou encore Leonardo Balerdi, Sampaoli en a laissé d’autres sur la touche, et c’est notamment le cas de Valère Germain et Hiroki Sakai dont l’avenir à l’OM fait déjà débat.

Germain et Sakai dans le flou ?