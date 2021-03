Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça laisse un boulevard à Leonardo pour une piste à 0€ !

Publié le 16 mars 2021 à 9h45 par Th.B.

Pourtant intéressé par l’opportunité Georginio Wijnaldum, le FC Barcelone semblerait se retirer du dossier dans lequel le PSG serait bel et bien positionné.

Georginio Wijnaldum sera libre de tout contrat en juin prochain s’il décidait de ne pas prolonger son engagement envers Liverpool. En conférence de presse, le milieu de terrain relayeur assurait n’avoir aucune nouvelle à donner au sujet de potentielles discussions. De quoi laisser le doute planer sur la suite des opérations pour le Néerlandais. Et surtout, de permettre à Leonardo de continuer à espérer mettre la main sur Wijnaldum pour la modique somme de 0€ à l’approche du mercato estival. Et alors que le FC Barcelone aurait pu être une menace pour le PSG, Ronald Koeman appréciant particulièrement le profil de son compatriote, la donne aurait changé.

Le Barça pas chaud d’impacter l’évolution de Pedri à cause de Wijnaldum