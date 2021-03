Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman envoie un énorme signal pour Messi !

Publié le 16 mars 2021 à 7h30 par A.C.

Ronald Koeman multiplie les messages subliminaux concernant la situation de Lionel Messi au FC Barcelone.

Le temps passe et Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Le sextuple Ballon d’Or n’a jamais caché son attachement pour son club de toujours, le nouveau président Joan Laporta ne cesse de rassurer tout le monde sur ce sujet et les coéquipiers de Messi se succèdent pour s’exprimer sur son avenir. Pourtant, une prolongation semble encore loin d’être actée. Pire, Antena 2 assure ce lundi qu’une source proche de Messi aurait expliqué que les pistes menant au Paris Saint-Germain et à Manchester City seraient toujours étudiées par le joueur et son entourage, actuellement.

« Messi est l’homme le plus important de l’histoire du Barça »