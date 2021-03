Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étrange sortie de Koeman sur Messi...

Publié le 16 mars 2021 à 1h30 par A.C.

Ronald Koeman, coach du FC Barcelone, a envoyé un message clair concernant la situation de Lionel Messi.

Si l’on écoute les joueurs, les dirigeants et les différents salariés du FC Barcelone, tous veulent que Lionel Messi reste. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et depuis le 1er janvier dernier, il peut négocier librement avec le club de son choix. Le nouveau président de Joan Laporta a plusieurs fois assuré depuis son élection vouloir tout faire pour garder Messi. Pourtant, la fin de son contrat approche à grand pas et pas la moindre trace d’un nouveau contrat pour le sextuple Ballon d’Or.

« Il mérite d’être important dans cette équipe »