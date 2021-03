Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema a tout prévu pour son avenir !

Publié le 17 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

En fin de contrat en juin 2022, Karim Benzema aimerait le prolonger avant de mettre un terme à sa carrière en tant qu’icône du Real Madrid.

Au Real Madrid depuis 2009, Karim Benzema s’est mué comme étant un des meilleurs attaquants du monde au fil des saisons. À force de travail acharné, le buteur du Real Madrid est la star offensive de cette équipe à laquelle il compte bien donner son maximum à chaque match jusqu’en juin 2022, date de l’expiration de contrat. Voire plus si affinité. « Ma prolongation ? Mon plan est de prendre jour après jour, match après match. Ma porte est ouverte et si le président veut me prolonger, je suis là. C’est le meilleur club du monde ». Voici le message que Benzema a fait passer à ses dirigeants en conférence de presse lundi.

Une retraite à Madrid ?