Mercato - Barcelone : Agüero, Real Madrid… L’incroyable plan de Laporta !

Publié le 17 mars 2021 à 4h15 par T.M.

Au FC Barcelone, le premier gros coup de Joan Laporta pourrait être l’arrivée de Sergio Agüero. Un renfort de poids qui pourrait bien parasiter le Real Madrid. Explications.

Aujourd’hui à Manchester City, Sergio Agüero pourrait toutefois y vivre ses derniers moments. En fin de contrat, l’Argentin pourrait bien partir libre à l’issue de la saison et c’est au FC Barcelone qu’il pourrait poser ses valises. D’ailleurs, selon les derniers échos de la presse espagnole, Joan Laporta, le nouveau président blaugrana, aurait d’ores et déjà trouvé un accord pour la prochaine arrivée d’Agüero. Avec l’arrivée d’El Kun, Lionel Messi pourrait bien prolonger au Barça, mais cela pourrait ne pas être la seule conséquence. Et le Real Madrid pourrait notamment en faire les frais.

Recruter Agüero pour miner le Real Madrid ?