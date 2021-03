Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à 0€ se précise pour Leonardo !

Publié le 17 mars 2021 à 3h45 par T.M.

Se tournant vers des joueurs en fin de contrat pour renforcer le PSG, Leonardo pourrait bien tenir son premier renfort pour la saison prochaine.

Compte tenu du contexte actuel, Leonardo adopterait une politique bien précise pour le futur recrutement du PSG. Ainsi, à défaut de pouvoir lâcher de nombreux millions d’euros pour faire venir de nouveaux joueurs, le directeur sportif parisien se tournerait davantage vers des joueurs en fin de contrat et qui pourraient ainsi débarquer contre 0€. Et la liste de cibles serait déjà longue avec Lionel Messi, Sergio Ramos, David Alaba, Georginio Wijnaldum, Memphis Depay ou encore Elseid Hysaj.

Direction le PSG pour Hysaj ?