Mercato - Real Madrid : Cette annonce lourde de sens du Real Madrid sur Benzema !

Publié le 17 mars 2021 à 10h00 par Th.B.

En pleine forme au Real Madrid, Karim Benzema chercherait à prolonger son contrat pour y finir sa carrière. Et le club merengue a partagé sa joie d’avoir un joueur de son calibre dans ses rangs.

Alors que Karim Benzema est entré dans les 18 derniers mois de son contrat au Real Madrid, le buteur français ne compte pas aller voir ailleurs et l’a fait savoir lundi en conférence de presse en interpellant au passage le président Florentino Pérez. « Ma prolongation ? Mon plan est de prendre jour après jour, match après match. Ma porte est ouverte et si le président veut me prolonger, je suis là. C’est le meilleur club du monde ». D’après le journaliste Frédéric Hermel, Benzema cultiverait même la volonté de raccrocher les crampons au Real Madrid. Et bien que les dirigeants merengue ne parlent pas clairement d’une prolongation de celui qui est surnommé KB9 , le Real Madrid ne cache pas son affection pour Benzema.

« Nous avons de la chance d'avoir des joueurs comme lui »