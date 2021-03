Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Hakimi envoie un message clair à Zidane !

Publié le 17 mars 2021 à 7h30 par A.D.

Alors qu'il a laissé filer Achraf Hakimi vers l'Inter l'été dernier, Zinedine Zidane aimerait le rapatrier vers le Real Madrid. Mais à en croire son agent, Alejandro Camaño, l'international marocain se sentirait bien chez les Nerazzurri.

Barré par la concurrence de Dani Carvajal, Achraf Hakimi a été transféré à l'Inter lors du dernier mercato estival. Parti il y a seulement quelques mois à Milan, l'international marocain serait déjà regretté au Real Madrid. En effet, Zinedine Zidane souhaiterait voir Achraf Hakimi le retrouver à la Maison-Blanche dans un avenir proche. Et à en croire les dernières informations d' Ok Diario , les Nerazzurri pourraient accepter de se séparer de leur latéral de 22 ans après seulement une saison à condition de récupérer les 40M€ investis l'été dernier. Mais qu'en pense Achraf Hakimi ?

«Hakimi se sent bien à l'Inter avec Conte»