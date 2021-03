Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si David Beckham piochait chez Zinedine Zidane ?

Publié le 17 mars 2021 à 5h30 par Th.B.

En quête de stars du ballon rond pour sa franchise de l’Inter Miami, David Beckham aurait posé les yeux sur le dossier Marcelo qui est annoncé sur le départ du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid pourrait perdre deux grands noms de son effectif cet été. Alors que la prolongation de Luka Modric semblerait pliée, il n’en est pas autant de celle de Sergio Ramos. Le vétéran et capitaine du Real Madrid voit son contrat expirer en juin prochain et les différentes parties ne trouveraient pas d’accord pour poursuivre ensemble pour le moment. Marcelo dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022, mais pourrait pour sa part être vendu à l’intersaison, Ferland Mendy l’ayant totalement relégué à un rôle de doublure. Et le Brésilien aurait déjà une porte de sortie.

Marcelo bientôt chez David Beckham à Miami ?