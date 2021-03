Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Réclamé comme président, cet ancien de l’OM répond !

Publié le 17 mars 2021 à 4h30 par T.M.

A l’OM, les fans ne voulaient plus de Jacques-Henri Eyraud comme président. Et alors que le nom d’Eric Di Meco revenait dans les bouches de certains, le principal intéressé s’est livré sur le sujet.

Au moment de racheter l’OM en 2016, Frank McCourt s’est notamment entouré de Jacques-Henri Eyraud, qui avait alors été nommé président. Une aventure qui s’est récemment terminée pour le principal intéressé. Pris en grippe par les supporters phocéens, Eyraud a ainsi été l’une des victimes de la révolution de Frank McCourt, qui a choisi de le remplacer par Pablo Longoria au poste de président. Mais sur la Canebière, certains avaient une autre idée en tête pour occuper cette fonction. En effet, certains auraient bien aimé voir Eric Di Meco être nommé président, lui l’ancien joueur de l’OM et qui a toujours défendu son club durant cette période compliquée.

« Ce n’est pas une possibilité »