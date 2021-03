Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a tranché pour l’avenir de ce crack !

Publié le 16 mars 2021 à 21h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé qu’Arsenal souhaiterait recruter de manière définitive Martin Odegaard, le club londonien risque de se heurter aux plans du Real Madrid avec son jeune joueur.

Revenu de son prêt à la Real Sociedad un an plus tôt que prévu l’été dernier, Martin Odegaard n’a pas eu beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Zinedine Zidane en première partie de saison. De ce fait, le Real Madrid a décidé de le prêter une nouvelle fois pour cette second partie d’exercice 2020/2021 en l’envoyant à Arsenal. Et le moins que l’on puisse dire est que les Gunners seraient tombés sous le charme de l’international norvégien dans la mesure où ils souhaiteraient le conserver la saison prochaine, que ce soit par le biais d’un nouveau prêt ou même un transfert selon les derniers échos parus dans la presse anglaise ce mardi.

Le Real Madrid ne veut pas vendre Martin Odegaard !