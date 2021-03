Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’attaque à l’une des cibles de Zinedine Zidane !

Publié le 16 mars 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en quête de renforts pour sa charnière centrale, le club catalan aurait coché le nom d’un joueur annoncé sur les tablettes du Real Madrid.

Depuis l’été dernier, le FC Barcelone est annoncé comme étant en quête d’un renfort défensif. Malgré la présence de Gerard Piqué et les émergences de Ronald Araujo et d’Oscar Mingueza, le club catalan souhaiterait en effet enrôler un nouveau central. Il faut dire que les performances de Clément Lenglet depuis maintenant plusieurs mois ne font clairement pas l’unanimité, tandis que Samuel Umtiti ne parvient pas à se débarrasser durablement de ses soucis physiques afin de retrouver son meilleur niveau. Dans cette optique, le FC Barcelone est annoncé proche de recruter Eric Garcia librement l’été prochain, un accord ayant même d’ores et déjà été trouvé à en croire certaines informations parues dans la presse dernièrement. Pour autant, l’ancien joueur de la Masia évoluant actuellement à Manchester City ne serait pas la seule option étudiée par les Blaugrana …

Un Clásico entre le Barça et le Real Madrid pour Ibrahima Konaté ?