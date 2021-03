Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane n’aurait pas dit son dernier mot dans le feuilleton Pogba !

Publié le 16 mars 2021 à 15h45 par Th.B.

En quête d’un successeur à moyen terme pour Luka Modric, le Real Madrid songerait notamment à Paul Pogba et mettrait donc la pression sur le PSG.

Le PSG se relancerait sérieusement sur les traces de Paul Pogba à en croire les informations de Foot Mercato. Samedi, le média a en effet assuré que Leonardo aurait récemment pris contact avec Mino Raiola dans l’optique de faire un point sur la situation de Pogba, contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2022. Faisant du recrutent d’un milieu de terrain relayeur et d’un arrière droit une priorité, le directeur sportif du PSG devrait aller jusqu’au bout pour Pogba. Néanmoins, un duel avec la Juventus semblerait être dans les tuyaux. D’ailleurs, le Real Madrid serait susceptible de s’inviter à la fête.

Pogba dans la short-list du Real Madrid ?