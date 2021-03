Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Haaland dicté par… Ousmane Dembélé ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Alors que le club a besoin d’argent pour recruter Erling Haaland, la situation du Français pourrait être déterminante dans ce dossier.

Arrivé en août 2017 pour remplacer Neymar, Ousmane Dembélé n’a pas vraiment convaincu à Barcelone. Même s’il a retrouvé du rythme cette saison, ses blessures à répétitions l'ont empêché de maintenir son niveau. L'entraîneur de la formation catalane, Ronald Koeman, maintient pour l’instant sa confiance envers Dembélé, mais le club et le joueur doivent encore négocier une prolongation de contrat. L’ancien Rennais semble être prédisposé à prolonger selon Mundo Deportivo , mais rien n’est encore fait à un an et demi de la fin de son contrat. Son choix pourrait d’ailleurs être la clé du transfert d’Erling Haaland, priorité de Joan Laporta, fraîchement élu président du FC Barcelone.

Le Barça doit vendre pour recruter

Le Norvégien Erling Haaland sera au cœur de toutes les convoitises l’été prochain, et les enchères risquent de grimper très vite. En manque de liquidité, Joan Laporta devra vendre certains joueurs pour espérer renforcer son effectif. Recruté pour plus de 100M€ en 2017, Ousmane Dembélé pourrait donc être vendu cet été afin d’être en mesure d’attirer Haaland.