Mercato - Real Madrid : Le dossier Cristiano Ronaldo débloqué par... Gareth Bale ?

Publié le 17 mars 2021 à 7h00 par A.D.

Alors qu'il serait de plus en plus proche d'un départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait faire son retour au Real Madrid. Grâce au départ de Gareth Bale, Zinedine Zidane pourrait avoir davantage de chances de rapatrier CR7 à la Maison-Blanche.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait être vendu par la Juventus lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement un an plus tard. Alors que La Vieille Dame a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par Porto, un renouvellement serait pas du tout d'actualité pour CR7. Dans cette optique, la star portugaise serait plus que jamais sur le départ. D'ailleurs, le nom de Cristiano Ronaldo est annoncé avec insistance du côté du PSG et du Real Madrid depuis la désillusion turinoise en C1. Et en ce qui concerne la Maison-Blanche de Zinedine Zidane, elle pourrait rafler la mise grâce à Gareth Bale.

Le départ de Gareth Bale décisif pour Ronaldo ?