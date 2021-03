Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le retour de Cristiano Ronaldo pourrait faire deux énormes victimes !

Publié le 17 mars 2021 à 0h00 par A.D.

Le Real Madrid serait ouvert à un retour de Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato estival.

Alors que la Juventus a été éliminée prématurément de la Ligue des Champions (contre Porto en huitième de finale), Cristiano Ronaldo se rapprocherait dangereusement d'un départ. Conscient de la situation de CR7 à la Juve, le Real Madrid serait prêt à en profiter pour le rapatrier dès la prochaine fenêtre de transferts. Mais le retour du quintuple Ballon d’Or à Madrid pourrait faire quelques dégâts...

Hazard et Jovic en grand danger