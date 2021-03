Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Real Madrid... Excellente nouvelle pour Leonardo ?

Publié le 16 mars 2021 à 20h45 par A.D.

Le PSG et le Real Madrid devraient se disputer le recrutement de Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato estival. Mais heureusement pour Leonardo, les chances de voir CR7 retrouver la Maison-Blanche seraient minces.

Le PSG ou le Real Madrid ? Telle serait la question pour Cristiano Ronaldo. Alors que la Juventus a sombré face à Porto en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, CR7 serait plus que jamais sur le départ. Pour accueillir la star portugaise, le PSG et le Real Madrid devraient se livrer un énorme bras de fer lors du prochain mercato estival. Et selon la presse britannique, la Maison-Blanche de Zinedine Zidane serait actuellement en ballotage défavorable sur ce dossier.

Un retour de Ronaldo au Real Madrid peu crédible ?