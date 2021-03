Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo relance le feuilleton Haaland !

Publié le 16 mars 2021 à 17h00 par A.C.

Erling Haaland, pépite du Borussia Dortmund, suscite toujours plus de convoitises.

Appelé à être une des grandes stars de demain, Erling Haaland fait les gros titres des rubriques mercato actuellement. Les plus grands clubs d’Europe souhaitent s’attacher les services de l’attaquant du Borussia Dortmund... et le Real Madrid est forcément sur le coup. Florentino Pérez souhaiterait en effet faire un grand ménage à Madrid, repartant par des jeunes stars à fort potentiel. Haaland en est une, Kylian Mbappé du PSG en est une autre. En Angleterre on assure que le Norvégien devrait plutôt prendre la direction de Manchester City, ou Pep Guardiola l’attendrait les bras ouverts.

Haaland, successeur de Cristiano Ronaldo à la Juventus ?