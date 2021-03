Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Zidane, le Real Madrid lance un nouvel appel à Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 mars 2021 à 21h10 par A.C.

En marge du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l’Atalanta, le Real Madrid a une nouvelle fois évoqué un retour de Cristiano Ronaldo.

C’est l’un des gros sujets du moment. En échec avec la Juventus en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo pourrait changer de club. Plusieurs pistes se présentent pour le quintuple Ballon d’Or, avec le Paris Saint-Germain, mais surtout avec ses anciens clubs de Manchester United et du Real Madrid ! Interrogé sur cette éventualité, Zinedine Zidane n’a pas fermé la porte à Cristiano Ronaldo. « Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être » a expliqué le coach du Real Madrid. « Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. Il est à la Juve. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est une chose impressionnante. Mais maintenant, il aide la Juventus ».

« Cristiano Ronaldo ? Nous verrons ce qui se passera »