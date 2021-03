Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Haaland, Pogba... Un incroyable effet Cristiano Ronaldo ?

Publié le 16 mars 2021 à 17h30 par A.C.

Le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus à la fin de la saison pourrait avoir d'énormes répercussions sur le prochain mercato estival.

C’est un mercato estival passionnant que l’on pourrait vivre. De nombreux grands joueurs sont en effet susceptibles de changer de club, mais il y en a deux qui attirent toute l’attention. Il s’agit de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, les deux stars de ces quinze dernières années. Messi se retrouve en effet à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, avec le Paris Saint-Germain et Manchester City qui semblent déjà l’attendre. De son côté, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus après l’énième échec en Ligue des Champions. Plusieurs pistes ont été évoquées pour lui ces derniers jours, comme une nouvelle aventure au PSG, ou encore un retour au Real Madrid ou à Manchester United.

Le rêve Erling Haaland

Si la future destination de Cristiano Ronaldo est sujette à débats, Tuttosport rappelle ce mardi que si un départ se produit à la fin de la saison, la Juventus va obligatoirement frapper un ou plusieurs gros coups ! D’après les informations du quotidien, le rêve de la Juventus pour remplacer Cristiano Ronaldo n’est autre qu’Erling Haaland. Ce dernier est dans l’écurie de Mino Raiola, qui entretient des relations plus qu’excellentes avec la Juventus, surtout avec le président Andrea Agnelli. Tuttosport explique toutefois que la concurrence, surtout anglaise, sera très compliquée à battre pour l’attaquant du Borussia Dortmund.

Cristiano Ronaldo, la clé du retour de Pogba ?