Mercato - OM : Deux grosses galères à l’horizon pour Jorge Sampaoli !

Titulaires indiscutables à la pointe de l’attaque de l’OM, Arkadiusz Milik et Florian Thauvin pourraient pourtant présenter un gros problème dans les mois à venir puisqu’ils sont annoncés avec insistance sur le départ. Et Jorge Sampaoli serait alors dans l’obligation de les remplacer…

Fraichement nommé au poste d’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli n’a d’ailleurs pas manqué ses débuts avec le club phocéen en battant ces derniers jours Rennes (1-0) ainsi que Brest (3-1) en championnat. L’entraîneur argentin a donc parfaitement lancé sa nouvelle expérience dans son nouveau club, qu’il cherchera fort logiquement à faire progresser dans les mois et les années à venir. Mais entre les différents éléments arrivant en fin de contrat et les joueurs annoncés avec insistance sur le départ, Sampaoli pourrait se retrouver face un véritable casse-tête l’été prochain. Et le secteur offensif de l’OM semble principalement concerné…

Le départ de Thauvin semble déjà acté

En premier lieu, on pense bien évidemment au cas Florian Thauvin. L’international français arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec l’OM, et Pablo Longoria ne semble clairement pas en mesure de pouvoir lui proposer des conditions salariales suffisamment attirantes pour pouvoir le faire prolonger. Pourtant, récemment interrogé en conférence de presse, Jorge Sampaoli affichait son envie de poursuivre sa nouvelle collaboration encore longtemps avec Florian Thauvin : « J'ai toujours l'espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel. Je considère Florian comme un grand joueur. Il faut qu'il retrouve son niveau. C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. C'est un joueur déterminant », indiquait l’entraîneur argentin, qui va néanmoins devoir se faire une raison avec Thauvin. Et un autre de ses éléments offensifs est concerné par la tendance d’un départ…

Milik vers la Juventus ?