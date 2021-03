Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse italienne lâche une petite bombe sur l’avenir de Milik !

Publié le 16 mars 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par Naples à l’OM, Arkadiusz Milik intéresserait toujours la Juventus. Et une clause permettrait au club bianconero de pouvoir recruter le buteur polonais dès l’été prochain pour seulement 12M€ si l’OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions.

Récemment interrogé en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria affichait un discours très serein sur l’avenir d’Arkadiusz Milik et un éventuel départ du buteur polonais l’été prochain pour retourner en Italie, avant la fin de son prêt de 18 mois : « On a le contrôle du joueur pour décider ce qu'on va faire dans le futur (…) Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L'OM a le contrôle total sur la situation du joueur », expliquait alors clairement le président de l’OM sur le cas Milik, prêté depuis cet hiver par Naples avec une option d’achat de 8M€. Et pourtant…

Milik vers la Juventus si l’OM n’accroche pas la C1 ?