Mercato - Real Madrid : Des retrouvailles entre Ronaldo et Benzema cet été ? La réponse !

Publié le 16 mars 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est annoncé que Cristiano Ronaldo pourrait effectuer son grand retour au Real Madrid l’été prochain, la réalité serait bien différente, et on serait encore loin de voir le duo qu’il formait avec Karim Benzema se reconstituer.

Parti du Real Madrid en 2018 direction la Juventus, Cristiano Ronaldo a laissé un énorme vide dans la capitale espagnole, et surtout des souvenirs impérissables au vu des succès qu’il a remportés avec les Merengue . En effet, quatre Ligue des Champions ont été glanées par la Casa Blanca entre 2014 et 2018 du temps où l’international portugais était présent dans l’effectif. Et si Karim Benzema a su prendre ses responsabilités après le départ de CR7 en devenant le leader offensif incontesté de l’écurie entrainée par Zinedine Zidane, le moins que l’on puisse dire est que le vainqueur de l’Euro 2016 manque à de nombreux observateurs du Real Madrid. Et cela tombe bien, les contre-performances répétées de la Juventus depuis deux ans en Ligue des Champions pourraient pousser Cristiano Ronaldo à s’en aller.

Cristiano Ronaldo n’aurait pas demandé son départ !

En effet, tandis que les Bianconeri ont été éliminés par le FC Porto la semaine passée au stade des huitièmes de finale de la compétition européenne, il a été annoncé par la presse que l’avenir de Cristiano Ronaldo à Turin s’écrivait en pointillés. L’ancien joueur de Manchester United pourrait effectivement être poussé vers la sortie cet été, à un an de la fin de son contrat, et ce alors qu’il rêverait d’effectuer son grand retour au Real Madrid. C’est du moins ce qui a été annoncé, et cela a conduit de nombreux supporters madrilènes à rêver d’un retour du quintuple lauréat du Ballon d’Or. Cependant, ce come-back ne serait finalement pas à l’ordre du jour à en croire les informations dévoilées ce mardi par La Gazzetta dello Sport . Le quotidien italien explique que Cristiano Ronaldo ne serait pas du tout en plein doute au sujet de son avenir, ou tout du moins qu’il n’aurait pas fait part de doutes à la direction de la Juventus. Le board turinois n’aurait reçu aucun message en ce sens de la part de son attaquant qui n’aurait pas émis la moindre intention de s’en aller selon le média transalpin.

S’il revient au Real Madrid, il est clair qu’il y retrouvera Karim Benzema