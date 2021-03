Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un élément confirme que le PSG veut vraiment Messi !

Publié le 16 mars 2021 à 14h45 par La rédaction

Un élément permet de confirmer de manière incontournable que le PSG souhaite bel et bien faire signer Lionel Messi cet été. Explication.

Cela fait plusieurs mois que l’information circule que le PSG convoite Lionel Messi, qui est pour l’instant libre en juin. Un élément permet aujourd’hui d’avoir une confirmation claire que ce projet est bel et bien très concret dans l’esprit des dirigeants parisiens. Depuis plusieurs semaines, entre Leonardo et plusieurs joueurs, dont Di Maria, Neymar ou Paredes, le club avait médiatiquement envoyé des messages en faveur d’une arrivée de Lionel Messi. Mais les échos remontés de Barcelone, y compris de proches de Messi, ont été plutôt négatifs sur cette attitude. Le journaliste de Sport Guillem Balague avait révélé : « Messi a été agacé par ce qui est a été dit sur lui au PSG, de ses amis, Di Maria, Neymar… Il ne veut pas de ça. » Un mécontentement confirmé par une source proche du FC Barcelone à ESPN : « Le PSG fait une erreur avec la stratégie qu'il utilise. Leo n'aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins le type de commentaires qui ont été faits. »

Si Paris a changé aussi vite de cap dans sa stratégie…