Mercato - PSG : C’est très clair pour l’avenir de Cristiano Ronaldo…

Publié le 16 mars 2021 à 13h45 par La rédaction

Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, a pris une position très claire sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Analyse.

Suite à l’élimination de la Juve en huitième de finale de Ligue des champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo à Turin a été mis en question, plusieurs médias révélant que le joueur aurait proposé ses services au Real Madrid via son agent Jorge Mendes et que la Juve ne le retiendrait pas. Interrogé sur le sujet, Fabio Paratici le directeur sportif de la Juve a déclaré : « Quand j’entends certaines choses sur Cristiano Ronaldo, j’ai envie de rire. Ce sont des discussions de comptoir, Cristiano Ronaldo a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juve en 2020, c’est un privilège de l’avoir avec nous et nous voulons le garder. Il fait sans aucun doute partie de l’avenir de la Juventus ». Que faut-il en penser ?

Décision logique

Si effectivement on peut relever que s’il souhaitait céder Cristiano Ronaldo, le directeur sportif de la Juve n’aurait bien sûr aucun intérêt à l’affirmer publiquement, il semble bien, à l’analyse, que sa prise de position sans ambiguïté sur l’avenir de CR7 corresponde à la réalité. En effet, Ronaldo n’a plus qu’un an de contrat, et à l’évidence son transfert ne rapporterait quasiment rien à la Juve. En revanche, pour trouver un remplaçant de calibre le club devrait débourser un gros montant en transfert dans un marché en grande tension sur les attaquants de pointe. En conséquence, il apparait logique que la direction turinoise estime que le meilleur choix pourrait être de conserver l’attaquant portugais jusqu’au bout de son contrat en juin 2022.