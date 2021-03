Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Hazard, blessures… Florentino Pérez va passer à l’action !

Publié le 16 mars 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Tandis qu’Eden Hazard s’est une nouvelle fois blessé alors qu’il venait tout juste d’effectuer son grand retour à la compétition ce week-end, Florentino Pérez aurait l’intention de tout mettre en oeuvre afin de connaitre les raisons qui expliquent les fréquentes blessures du Belge.

Recruté contre plus de 100 M€, on ne peut pas dire qu’Eden Hazard donne satisfaction au Real Madrid et justifie l’investissement qui a été réalisé pour l’arracher à Chelsea en 2018. En effet, en deux saisons chez les Merengue , l’ancien joueur du LOSC s’est davantage distingué pour ses nombreuses blessures que pour de grandes performances réalisées sur les terrains de Liga. Pire encore, alors qu’il revenait tout juste de blessure ce week-end en entrant en jeu contre l'Elche CF (victoire 2-1 des Madrilènes), Eden Hazard a finalement rechuté et est ainsi forfait pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions prévu ce mardi contre l’Atalanta (victoire 1-0 des Madrilènes à Bergame au match aller).

Florentino Pérez veut comprendre ce qu’il se passe avec Eden Hazard

Face au nombre conséquent de blessures de l’attaquant de 30 ans, l’incompréhension règnerait en interne. Comme l’a indiqué Zinedine Zidane en conférence de presse ce lundi, il n’est pas en mesure d’expliquer ce qu’il se passe avec son joueur. Cependant, cette réponse ne convient clairement pas à Florentino Pérez. À en croire El Confidencial , le président du Real Madrid aurait en effet l’intention de faire la lumière sur ce qui conduit Eden Hazard à manquer autant de matchs depuis son arrivée. Est-ce uniquement le stress et la pression que s’inflige le Belge ? Y a-t-il une faille dans la manière avec laquelle il est traité par les médecins du club lors de ses phases de reprise ? La gestion de sa reprise est-elle déficiente ? Le président de la Casa Blanca aurait besoin d’obtenir des réponses afin de prendre des décisions pour régler le soucis face au flop que représente pour l’heure le recrutement d’Eden Hazard, qui perçoit dans le même temps des émoluments fixés à 15 M€/an net.

Eden Hazard vers un forfait pour la fin de saison ?