Real Madrid - Malaise : Ça vire au fiasco pour Eden Hazard !

Publié le 15 mars 2021 à 17h30 par Bernard Colas

De nouveau blessé avant même d’avoir effectué son retour sur les terrains, Eden Hazard devrait être absent un mois supplémentaire alors que le Real Madrid entame un moment crucial de sa saison. Une indisponibilité de plus qui entache un peu plus le parcours du Belge chez les Merengue, lui qui était appelé à prendre la succession de Cristiano Ronaldo.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Eden Hazard. Alors qu’il a joué quelques minutes samedi face à Elche, l’international belge va repasser par la case infirmerie comme l’a annoncé le Real Madrid ce lundi. Eden Hazard souffre d’une lésion musculaire dans le psoas droit et la durée exacte de son indisponibilité reste pour le moment incertaine. Un énorme coup dur pour l’attaquant et son club, qui entre dans la phase finale de sa saison et qui n’a plus le droit à l’erreur. Le Real Madrid joue sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi face à l’Atalanta et lutte en Championnat pour rattraper le leader, l’Atlético. « Il n'est pas en état et je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous l'expliquer. J'espère que ce n'est rien de grave. C'est nouveau pour lui d'être aussi souvent blessé , a regretté Zinedine Zidane en conférence de presse. Les fans doivent attendre. Nous voulons tous le voir jouer, mais pour l'instant ce n'est pas possible. Nous devons attendre. Je ne sais pas si la pression pèse sur lui. Il a un long contrat et j'espère que tout le monde pourra le voir à son niveau et tôt ou tard, ça va venir. » Un optimisme que commence à perdre les fans du Real Madrid, lassés par cette malheureuse routine qui a coûté une fortune au club.

Le calvaire continue pour Hazard

Après le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus en 2018, le Real Madrid, en particulier Zinedine Zidane, avait décidé de miser sur Eden Hazard l’été d’après afin de faire oublier le Portugais et relancer un secteur offensif en souffrance. Alors que la somme de 115M€ avait été évoquée pour le transfert du joueur de Chelsea à l’époque, La Dernière Heure assurait en septembre 2020 que Florentino Pérez avait en réalité déboursé 160M€ dans cette affaire. Selon le média belge, Chelsea aurait en effet accepté de lâcher sa star contre une indemnité de transfert divisée en trois parties, avec les échéances suivantes : 40M€ en 2019, 56M€ en 2020 et les 64M€ restants en 2021. Si cette information s'avérait exacte, Eden Hazard aurait ainsi coûté plus cher que Philippe Coutinho (145M€), Ousmane Dembélé (135M€) et même Kylian Mbappé, dont le transfert au PSG est estimé à 145M€ hors bonus. Des chiffres qui interpellent puisque depuis son arrivée en 2019, Eden Hazard n’a disputé que 36 matches toutes compétitions confondues, pour un bilan famélique de 4 buts et 7 passes décisives. Le pari du Real Madrid est donc loin d’être une réussite pour l’heure, et tourne même au fiasco. À Chelsea, Eden Hazard n’était pourtant pas coutumier des blessures puisque l’attaquant n’a raté que 20 matchs en tout et pour tout pour cause de problèmes physiques en sept saisons, alors qu’il en est déjà à 54 rencontres en moins de deux ans. En tout, Eden Hazard accumule 320 jours d’indisponibilités dans la capitale espagnole selon le site Transfermartk , et le compteur va continuer de tourner dans les prochains jours.

