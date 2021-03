Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane confirme une terrible nouvelle avec Hazard !

Publié le 15 mars 2021 à 14h05 par D.M.

Le Real Madrid a annoncé qu’Eden Hazard s’était blessé au psoas droit. L’international belge est forfait pour le match de Ligue des champions face à l’Atalanta.