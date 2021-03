Foot - Real Madrid

Real Madrid : Un hacker aurait publié un communiqué bidon sur les comptes du Real Madrid !

Publié le 16 mars 2021 à 12h05 par La rédaction

Annoncé blessé ce mardi matin via un communiqué publié par le Real Madrid, Rodrygo Goes serait finalement apte et à disposition de Zinedine Zidane. Toute cette supercherie serait l’oeuvre d’un hacker.