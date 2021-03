Foot - Real Madrid

Real Madrid : Equipe de France, Deschamps... La sortie forte d’Hollande sur Benzema !

Publié le 15 mars 2021 à 23h00 par A.C.

François Hollande, ancien Président de la République française, est revenu sur l’affaire Karim Benzema en équipe de France.

C’est l’un des grands serpents de mer du football français. Considéré comme l’un des meilleurs attaquant en circulation, Karim Benzema n’est plus le bienvenu en équipe de France. Une situation qui ne manque pas de faire réagir, notamment en Espagne, où l’attaquant du Real Madrid est adulé. « Karim est un joueur unique. Son absence de la sélection est un immense gâchis. C'est se priver du meilleur numéro 9 du monde... Une situation que personne ne peut comprendre » a déclaré Florentino Pérez, le président du Real Madrid. « C'est notre troisième capitaine, nous sommes très fiers de lui. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas dans l'équipe nationale.. . ». Et on n’a visiblement pas fini d’en parler...

« Des pressions politiques pour ne pas sélectionner Benzema ? En aucune façon »