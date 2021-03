Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Une terrible nouvelle à venir pour Eden Hazard ?

Publié le 16 mars 2021 à 13h00 par H.G.

Alors qu’il est de nouveau blessé, Eden Hazard pourrait devoir passer par la case opération prochainement. Et une telle décision ne serait pas sans conséquences pour l’international belge du Real Madrid.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard traverse un long cauchemar dans la capitale espagnole depuis deux ans. En effet, l’ancien joueur de Chelsea a perdu de sa superbe dans les rangs des Merengue , la faute notamment à de nombreuses blessures au cours de ses deux premières saisons. Et malheureusement, cette traversée du désert n’est toujours pas terminée pour l’attaquant belge. Effectivement, Eden Hazard ne s’est pas entrainé ce lundi à la veille du match de Ligue des Champions du Real Madrid contre l’Atalanta, alors qu’il venait pourtant d’effectuer son grand retour à la compétition ce samedi contre l’Elche CF.

Eden Hazard sera forfait pour le reste de la saison s’il se fait opérer !