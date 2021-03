Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avenir, prolongation... Sergio Ramos reçoit un message fort !

Publié le 17 mars 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid, Emilio Butragueño a adressé un message lourd de sens sur l’importance de l’Espagnol au sein du club de la capitale espagnole.

« Il n’y a rien de nouveau. Quand il y aura une nouveauté, je serais le premier à vous le dire », a confié Sergio Ramos ce mardi à propos de son avenir au sortir de la victoire 3-1 du Real Madrid contre l’Atalanta. Cette victoire a certes permis aux Merengue de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais le message lâché par l’international espagnol sur son futur n’a rien de rassurant dans l’optique d’une prolongation de son contrat. Celui-ci expirera le 30 juin prochain et, pour l’heure, les négociations sont annoncées comme étant dans une impasse dans la mesure où les deux parties ne parviendraient pas à trouver de terrain d’entente. Le principal blocage concernerait l’aspect financer, alors que Sergio Ramos aimerait pourtant terminer sa carrière dans les rangs du Real Madrid.

« Tout le monde sait ce que représente Sergio Ramos »